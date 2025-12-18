IL RETTORE DELL’ATENEO “D’ANNUNZIO”, LIBORIO STUPPIA, ELETTO NELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CRUI

CHIETI – Il Rettore dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia, è stato eletto quale membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), durante la seduta straordinaria dedicata proprio alla elezione dei componenti dell’organismo esecutivo, nella sede romana della Fondazione.

“E’ un risultato che mi tocca profondamente – commenta il Rettore della “d’Annunzio” Liborio Stuppia – e che condivido con l’Ateneo che mi onoro di rappresentare. Potrà da oggi contare, con maggior peso e vigore, in seno alla CRUI e lo stesso varrà per l’intero territorio che con noi partecipa alla crescita dell’Abruzzo. Su questo piano – conclude il Rettore Stuppia – si pone anche la scelta della stessa Crui di affidare alla mia cura la delega alla ricerca, valorizzando la tradizione dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara in questo fondamentale segmento per la crescita umana e sociale”.