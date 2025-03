“IL RIFUGIO DELL’AQUILA ACCOGLIENTE”: SUPPORTO PSICOLOGICO PER PAZIENTI E FAMIGLIE, AL VIA PROGETTO

L’AQUILA – “Un supporto psicologico per rivolto soprattutto ai pazienti oncologici alle loro famiglie che vengono nel nostro ospedale da fuori città e che trovano una sistemazione ottimale a costo zero presso la foresteria”.

È stato presentato questa mattina nella sede comunale di Palazzo Margherita all’Aquila, il progetto della onlus L’Aquila per la vita e Intesa Sanpaolo (terzo settore), nell’ambito de “Il rifugio dell’Aquila accogliente” che l’associazione ha realizzato in un appartamento di proprietà del Comune e concesso da quest’ultimo in comodato gratuito.

L’iniziativa illustrata alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, del vice sindaco Raffaele Daniele e degli assessori Manuela Tursini e Ersilia Lancia è stata illustrata da Adolfo Rasetti, direttore di area per Lazio e Abruzzo di Banca Intesa Sanpaolo, coadiuvato da Bruno Ricchi, direttore Abruzzo, e da Katia Santucci, responsabile della sede cittadina.

Rasetti, si legge in una nota, ha spiegato come il “segmento di Intesa Sanpaolo volto a sostenere il terzo settore sia impegnato a 360 gradi per supportare in concreto azioni come quelle portate avanti dall’Aquila per la vita”.

Il sindaco Biondi ha sottolineato, tra l’altro, “quanto bene possa fare l’interazione tra pubblico, istituti bancari ed enti del terzo settore specie in campo sanitario”.

I dirigenti dell’Aquila per la vita, Giorgio Paravano, Paolo Aloisi e Francesco Aloisio unitamente al segretario amministrativo Ugo Di Rocco e alla responsabile immagine Simonetta de Felicis, nel ringraziare i dirigenti di Intesa Sanpaolo e i politici presenti, hanno spiegato come, “a partire da domani primo aprile e per tre mesi, sarà possibile sottoscrivere e donare a favore del progetto dell’ente accedendo alla piattaforma di Intesa Sanpaolo all’indirizzo www.forfunding.intesasanpaolo.com, cliccare sul tasto ‘dona’, selezionare il progetto dell’Aquila per la vita ed eseguire la donazione tramite bonifico. Sarà possibile accedere anche con QR code. In questo caso si verrà introdotti direttamente sul progetto”.

Al termine della conferenza stampa è stato proiettato il video di presentazione dell’iniziativa realizzato dalla società aquilana HYCE di Lorenzo Mascioletti.