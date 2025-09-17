IL ROTARY CLUB L’AQUILA FESTEGGIA FABRIZIO MARINELLI, NEO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CARISPAQ

L’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila ha celebrato ieri, martedì 16 settembre, con una serata conviviale al ristorante La Rupe, il professor Fabrizio Marinelli, socio storico e past president del club, in occasione della sua elezione alla presidenza della Fondazione Carispaq.

Accolto dall’affetto dei presenti, Marinelli ha espresso parole di sincera e commossa gratitudine per una nomina che rappresenta un riconoscimento di grande prestigio.

“L’elezione del socio Fabrizio Marinelli – ha sottolineato Roberto Maccarrone, presidente del Rotary Club L’Aquila – premia un professionista e un uomo di straordinaria levatura culturale. È un dono per l’intera provincia dell’Aquila, che potrà beneficiare dell’impegno di una personalità capace di offrire molto alla nostra comunità. Per noi rotariani è un motivo di orgoglio”.

La serata si è conclusa con il taglio della torta realizzata per l’occasione, decorata con il logo della Fondazione Carispaq e la ruota rotariana, affidato proprio a Marinelli come simbolico sigillo della festa.