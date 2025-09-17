L’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila ha celebrato ieri, martedì 16 settembre, con una serata conviviale al ristorante La Rupe, il professor Fabrizio Marinelli, socio storico e past president del club, in occasione della sua elezione alla presidenza della Fondazione Carispaq.
Accolto dall’affetto dei presenti, Marinelli ha espresso parole di sincera e commossa gratitudine per una nomina che rappresenta un riconoscimento di grande prestigio.
“L’elezione del socio Fabrizio Marinelli – ha sottolineato Roberto Maccarrone, presidente del Rotary Club L’Aquila – premia un professionista e un uomo di straordinaria levatura culturale. È un dono per l’intera provincia dell’Aquila, che potrà beneficiare dell’impegno di una personalità capace di offrire molto alla nostra comunità. Per noi rotariani è un motivo di orgoglio”.
La serata si è conclusa con il taglio della torta realizzata per l’occasione, decorata con il logo della Fondazione Carispaq e la ruota rotariana, affidato proprio a Marinelli come simbolico sigillo della festa.
- IL ROTARY CLUB L’AQUILA FESTEGGIA FABRIZIO MARINELLI, NEO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CARISPAQL’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila ha celebrato ieri, martedì 16 settembre, con una serata conviviale al ristorante La Rupe, il professor
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- L’AQUILA: OLTRE 300 PARTECIPANTI ALL’INTERAS TRAIL DI PIANOLA, “GRANDE SUCCESSO PRIMA EDIZIONE” 17 Settembre 2025 L'AQUILA - Un evento di trail running, o corsa su sentieri di montagna per dirla…
- SCUOLA: TRA CIRCOLARI PRESIDI ARRIVA ANCHE IL DRESS CODE, “NO ABITI ‘SGARBATI'” 17 Settembre 2025 ROMA - Gonne troppo corte, addomi scoperti, cappelli e cappucci in aula, unghie eccessivamente lunghe,…
- IL ROTARY CLUB L’AQUILA FESTEGGIA FABRIZIO MARINELLI, NEO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CARISPAQ 17 Settembre 2025 L’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila ha celebrato ieri, martedì 16 settembre, con una serata…
- RIPARTO FONDO SANITARIO: MARSILIO, “NESSUNA INTESA, ABRUZZO GUIDA BATTAGLIA AREE INTERNE” 17 Settembre 2025 ROMA – "Nessuna intesa in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni sulla ripartizione del Fondo…
- LA NOTTE DEI SERPENTI: SOSPIRI, “MELOZZI HA REGALATO VETRINA STRAORDINARIA ALL’ABRUZZO” 17 Settembre 2025 PESCARA - "Francamente trovo veramente difficile capire la contrapposizione pregiudiziale, a tutti i costi, che…
- ZAFFERANO DELL’AQUILA DOP: “GRAN FINALE VENTENNALE, INTERVENTO LOLLOBRIGIDA SEGNALE GOVERNO” 17 Settembre 2025 L'AQUILA - "Lo Zafferano è simbolo e futuro d'Abruzzo, lo abbiamo dimostrato con i fatti…
- VENDITA RETI GAS A PESCARA: DECIDERA’ CONSIGLIO COMUNALE. REPLICA AD ACCUSE PETTINARI, “TUTTO FALSO” 17 Settembre 2025 PESCARA - Sarà il Consiglio comunale di Pescara a decidere sull'eventuale vendita delle reti gas…
- RICOSTRUZIONE: CASTELLI, “GRAZIE A FITTO, UE SOSTIENE IMPEGNI PER RENDERE ATTRATTIVI TERRITORI” 17 Settembre 2025 ROMA - "Il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto ha annunciato che la Commissione intende…
- SPIAGGE SICURE: 148 INTERVENTI DEL 118 SULLA COSTA PESCARESE A LUGLIO E AGOSTO 17 Settembre 2025 PESCARA - Sono stati 148 gli interventi effettuati dalle ambulanze della Life Pescara Odv, su…
- VERTENZA AURA L’AQUILA: ROMANO, “BENE MESSAGGIO DI BIONDI, NON C’E’ TEMPO DA PERDERE” 17 Settembre 2025 L'AQUILA - "Accolgo con favore il messaggio lanciato ieri dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi sulla…