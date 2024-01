IL SENATORE SACCONE ASSICURA, “L’UDC PRESENTE ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI”

PESCARA – “L’UDC c è e ci sarà alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale Abruzzo con lo scudocrociato – commenta il commissario regionale per le elezioni il Sen. Antonio Saccone. “Proprio ieri insieme al nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa, abbiamo incontrato i nostri segretari provinciali e alcuni candidati per delineare la campagna elettorale” prosegue l’esponente centrista. ” E Roberto Tinari ovviamente era presente. Avendo diverse doti tranne quella dell’ubiquità possiamo confermare che non era il suo sosia. ” conclude ironicamente Saccone.