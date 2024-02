IL SENATORE SIGISMONDI:”GRAZIE A GOVERNO MELONI IN ABRUZZO AVREMO INFRASTRUTTURE ATTESE DA ANNI”

L’AQUILA – “È da anni che gli abruzzesi attendono la realizzazione dell’intervento ferroviario Roma-Pescara nonché una serie di investimenti strategici destinati alla tutela dell’ambiente, alla promozione dell’occupazione e al sostegno della competitività delle imprese. Ebbene, oggi, nel corso della riunione del Cipess, queste attese sono state finalmente soddisfatte”.

“L’Abruzzo avrà le infrastrutture che le competono. In troppi, per troppi anni, hanno trascurato le istanze degli abruzzesi. Il governo Meloni, invece, vuole spendere le risorse per produrre benessere e crescita duratura in ogni territorio d’Italia. La sinergia tra governo Meloni e governo regionale rende ancora più forte l’Abruzzo”.Lo dichiara in una nota Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Abruzzo.