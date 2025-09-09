IL SERRA CLUB L’AQUILA A SAN PIETRO PER LA CANONIZZAZIONE DEI GIOVANI SANTI ACUTIS E FRASSATI

L’AQUILA -Il Serra club L’Aquila ha ripreso il suo Cammino sociale 2025-27 con la presidente Giovanna Renzetti in pellegrinaggio alla Basilica di San Pietro in Vaticano per il Giubileo di club, in occasione della Santa Messa di Canonizzazione dei Giovani Beati, oggi Santi, Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati del 7 settembre scorso.

Una giornata davvero intensa e partecipata, trascorsa assieme agli oltre ottantamila pellegrini giunti da ogni parte del mondo. Dopo una lunga attesa, iniziata sin dalle prime ore del mattino, all’improvviso una sorpresa inaspettata: lo sguardo della piazza si accende e Papa Leone XIV compare sul sagrato salutando tutti a braccio, ed in particolar modo la moltitudine dei giovani presenti. Un momento davvero emozionante che si è elevato come un abbraccio universale: “Oggi è una festa bellissima per tutta l’Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo!”.

“Nel pomeriggio alla Basilica di Santa Maria Maggiore, passando per la Porta Santa e sulla tomba di Papa Francesco, abbiamo pregato per la comunità cristiana ed, in particolare, per la nostra diocesi, per il futuro dei giovani e per la pace, come da intenzioni di Papa Leone XIV che, durante l’omelia nella Messa ha detto: «Tutti voi, tutti noi, siamo chiamati anche ad essere Santi».

“Un messaggio bellissimo diffuso grazie alla santificazione di questi due meravigliosi «giovani innamorati di Gesù», quello che la santità non ha età ed è possibile qui, ora e sempre. Avviene nei piccoli gesti che possiamo fare tutti noi nella vita di ogni giorno, nell’aiuto verso il prossimo con la fede nel cuore”.

