IL SETTORE LATTIERO-CASEARIO: CAMBIAMENTI E PROSPETTIVE, PRIMO SUMMIT NAZIONALE A TAGLIACOZZO

L’AQUILA – Il settore lattiero caseario sceglie l’Abruzzo per il primo summit sulla cooperazione italiana.

Il prossimo 6 novembre, presso la storica Cooperativa zootecnica “La Villa” – via delle Querce, Villa San Sebastiano a Tagliacozzo (L’Aquila) – a partire dalle 10.30, si terrà l’evento dal titolo “Il settore lattiero-caseario: cambiamenti e prospettive. L’impegno della cooperazione”,

“L’evento, che coinvolge le più importanti cooperative italiane del settore lattiero caseario, sarà la prima occasione per confrontarsi a livello nazionale sul tema latte. Da sempre il sistema Confcooperative svolge un ruolo centrale nel coordinamento e nella promozione del sistema latte italiano”, si legge in una nota.

Parteciperanno, tra gli altri, il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente; l’ assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo; il presidente nazionale del settore lattiero caseario Confcooperative Giovanni Guarnieri; il presidente Confcooperative Abruzzo Antonio Marascia; il presidente del distretto agroalimentare latte regione Abruzzo Antonio Pensa. Con la partecipazione scientifica del professor Giuseppe Martino, dell’Università degli studi di Teramo.

Sul tavolo verranno presentati gli importanti investimenti e progetti in corso d’ opera sia negli allenamenti sia sulla ricerca e in particolar modo sulla cultura del Made in Italy.

A conclusione nella splendida cornice della cooperativa “La Villa” verranno presentati i piatti della cooperazione a cura della chef Lucia Tellone.