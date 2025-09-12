IL SINDACO DI AIELLI RICEVUTO DALLA PROSSIMA AMBASCIATRICE DELLA PALESTINA MONA ABUAMARA

ROMA – “Mi sento particolarmente orgoglioso del fatto che, pur essendo un piccolo paese, Aielli riesca ad avere ascolto e a intrecciare rapporti con figure e istituzioni di grande rilievo internazionale, soprattutto in un momento storico così delicato”.

Così il sindaco di Aielli (L’Aquila) Enzo Di Natale che, si legge in una nota, oggi “ha avuto l’onore di essere ricevuto ufficialmente a Roma dalla prossima ambasciatrice della Palestina in Italia, Mona Abuamara“.

“L’incontro, durato oltre mezz’ora, si è svolto in un clima cordiale e profondo confronto – viene spiegato – Sono stati affrontati temi di grande attualità e urgenza, a partire dalla tragedia che il popolo palestinese sta vivendo, fino al rapporto speciale che da anni lega il Comune di Aielli a questa causa. Aielli, infatti, è stato il primo comune italiano a esprimere in maniera chiara e continuativa la propria vicinanza e solidarietà al popolo palestinese”.

“Nel corso del colloquio è emersa la necessità di una mobilitazione internazionale che spinga i governi a prendere posizione per un cessate il fuoco immediato. Il sindaco e l’ambasciatrice hanno inoltre deciso di organizzare prossimamente una manifestazione ad Aielli che vedrà la partecipazione della stessa rappresentante diplomatica e che si propone di coinvolgere il più ampio numero di cittadini. Sarà un’occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra la comunità di Aielli e la causa palestinese, rilanciando un messaggio di pace e solidarietà”, conclude la nota.