IL SINDACO DI CAMPLI CONTRO L’AUTOVELOX SULLA SP3: “INDIGNATI CON LA PROVINCIA”

CAMPLI – “Esprimiamo perplessità e forte indignazione per la gestione assurda e penalizzante della viabilità da parte del presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo, con particolare riferimento alla SP3 San Nicolò–Garrufo, all’altezza della galleria di Piancarani”. Lo dichiara il Sindaco di Campli Federico Agostinelli.

“L’installazione dell’autovelox fisso in un tratto cruciale, percorso ogni giorno da centinaia di lavoratori e cittadini residenti nel nostro territorio, si è trasformata in una vera e propria tassa, che sta colpendo in modo inaccettabile chi ogni giorno percorre quell’arteria per lavorare, per recarsi in ospedale e, nei mesi estivi, molte famiglie che vanno al mare.La riduzione del limite da 90 a 70 km/h, adottata in modo provvisorio con la motivazione dei lavori di adeguamento della galleria, è diventata nei fatti una trappola permanente, in un tratto dove fioccano multe anche per superamenti minimi senza alcuna tolleranza, comprensione o attenzione alla realtà quotidiana delle persone (addirittura multate per più giorni consecutivi). Addirittura sono arrivate sanzioni anche a mezzi di soccorso”.

“Già in sede di assemblea dei Sindaci mi opposi fermamente in merito e il presidente D’Angelo rispose che era solo il primo di una serie di autovelox fissi che sarebbero stati installati sulle arterie provinciali, invece ad oggi rimane l’unico! I cittadini ci subissano di telefonate credendo sia di competenza del Comune di Campli, che invece non c’entra nulla perché è solo una scellerata decisione del presidente D’Angelo. Qui non si tratta di tutela della sicurezza stradale ma di una vergognosa operazione per fare cassa sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori, mentre non si garantiscono sufficienti investimenti in sicurezza stradale. In particolare proprio nel tratto dopo l’autovelox, in direzione Garrufo, avvallamenti e dossi pericolosi mettono a rischio la sicurezza degli utenti. Dove finiscono questi incassi quindi se non vengono neanche reinvestiti per migliorare la sicurezza della strada sulla quale è stato installato l’autovelox?”.

“Un controsenso poi se si pensa che prima dei lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione della galleria il limite era a 90 km/h e dopo i lavori è a 70! Con il nuovo decreto Salvini , tra l’altro, sono venuti meno anche i requisiti per il mantenimento del famigerato autovelox poiché non trova giustificazione sulla base del tasso di incidentalità rilevato sul tratto nel periodo 2019/2023, aspetto questo che potrebbe aprire la strada a una marea di ricorsi”.

E nel mentre si tartassano e vessano i cittadini, come ho già denunciato in un precedente intervento, il presidente D’Angelo non bada a spese, raddoppiando quelle del personale dell’Ente arrivate a 7 milioni di euro (80 nuovi assunti nell’ultimo biennio), accendendo mutui per 6 milioni di euro nel solo 2024 e continuando ad andare avanti con le somme urgenze!”.

“Raccogliendo l’appello di tantissimi cittadini esasperati, chiediamo pertanto con forza la revisione dei limiti di velocità mettendo fine alle sanzioni indiscriminate. Il Comune di Campli non resterà a guardare mentre i cittadini vengono ripetutamente multati e ignorati. Se il presidente D’Angelo continuerà su questa strada di vessazioni e di gestione feudataria del potere, ci attiveremo in ogni sede per rimandarlo a casa”.