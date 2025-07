IL SINDACO DI MOLINA ATERNO: “IL PONTE DELL’OCCHIALE NON SARA’ RICOSTRUITO PRIMA DEL 2027”

MOLINA ATERNO – Il ponte all’Occhiale di Molina Aterno, lungo la Strada Provinciale 11, non sarà ricostruito prima del 2027. È quanto emerge dal cronoprogramma aggiornato della Provincia dell’Aquila, consegnato in questi giorni al sindaco Luigi Fasciani, che riporta come termine dei lavori proprio l’estate di quell’anno.

«Dopo quasi tre anni dal crollo del ponte, finalmente abbiamo un cronoprogramma – commenta il sindaco Luigi Fasciani – ma parliamo comunque di un’attesa lunghissima. Solo dopo mie continue sollecitazioni si è arrivati a fissare tempi certi: ogni tentativo di velocizzare l’iter da parte del Comune si è scontrato con la lentezza della macchina burocratica. Purtroppo i cittadini dovranno fare i conti ancora a lungo con disagi e percorsi alternativi. Questo ponte è fondamentale per la sicurezza e la viabilità dell’intera area: senza un collegamento stabile si penalizzano residenti, attività economiche e servizi essenziali.»

Era il 18 gennaio 2023 quando il fiume Aterno, in piena, trascinò tronchi, rami e detriti lungo tutta l’asta fluviale: è di pochi giorni fa il rinvio a giudizio di due tecnici del Genio Civile per il crollo del ponte, con udienza fissata a febbraio 2026.Il nuovo ponte avrà una struttura ad unica campata, con una soluzione in acciaio corten, noto per la sua elevata resistenza alla corrosione atmosferica. A questa si vanno ad aggiungere ed integrare una pista ciclopedonale ad unica corsia e doppio senso di marcia.

Nonostante le segnalazioni, i principali servizi di navigazione continuano a indicare come percorribile il tratto interrotto, causando disagi a chi non è della zona e si ritrova costretto a deviare solo una volta giunto in prossimità del ponte.