IL SINDACO DI SANTE MARIE: “RAFFORZARE IL DISTACCAMENTO DELLA POLSTRADA DI CARSOLI”

SANTE MARIE – Il sindaco di Sante Marie (Aq), Lorenzo Berardinetti, interviene con forza sulla situazione critica del distaccamento della Polizia Stradale di Carsoli, l’unico presidio operativo su un territorio vastissimo che comprende i comuni di Carsoli, Tagliacozzo e Capistrello, tutti nell’aquilano, estendendosi per circa 100 chilometri, alla luce dell’ennesimo incidente stradale avvenuto sulla Tiburtina.

“Il distaccamento di Carsoli svolge un lavoro essenziale per la sicurezza stradale, ma si trova in condizioni operative insostenibili,” ha dichiarato il primo cittadino. “Con un organico di appena 19 agenti, di cui alcuni soggetti a particolari permessi e istituti di legge, e un’età media del personale che supera i 55 anni, il reparto fatica a garantire un servizio adeguato, soprattutto su arterie cruciali come la Tiburtina Valeria, tristemente nota per i frequenti incidenti gravi.” Dal 2009, le attività del reparto sono state quasi esclusivamente orientate ai servizi autostradali, con priorità assegnata alla Polizia Stradale dell’Aquila. Tuttavia, i rinforzi promessi dal Ministero negli anni sono stati sporadici e insufficienti. Per il 2024, non è stato previsto alcun nuovo agente in arrivo, aggravando ulteriormente la situazione.

“Chiediamo con urgenza al Ministero dell’Interno e alle autorità competenti di intervenire per potenziare l’organico del distaccamento di Carsoli,” ha aggiunto Berardinetti. “Il nostro territorio non può più permettersi di affrontare queste emergenze con risorse così limitate. È necessario garantire pattugliamenti costanti sulla Tiburtina, servizi di controllo come autovelox e telelaser, e una maggiore presenza per contrastare il crescente numero di incidenti.”

Il sindaco si unisce alle richieste di intervento avanzate anche da altre amministrazioni locali, sottolineando l’importanza di un lavoro sinergico per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e assicurare una copertura adeguata delle arterie stradali. “Confidiamo che le istituzioni rispondano prontamente a questa emergenza, ascoltando le istanze di un territorio che ha bisogno di essere tutelato,” ha concluso Berardinetti.