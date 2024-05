IL SINDACO DI SULMONA: “ATTIVATI DAL COMUNE NUOVI SERVIZI ON LINE PER I CITTADINI”

SULMONA – Un nuovo passo avanti dell’innovazione tecnologica del Comune di Sulmona (L’Aquila) e nuovi servizi online a disposizione dei cittadini. Infatti da oggi sono in rete i nuovi portali del Comune di Sulmona, finanziati con risorse PNRR. Si tratta del nuovo sito istituzionale dell’Ente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.sulmona.aq.it e del portale turistico della Città, raggiungibile all’indirizzo https://turismo.comune.sulmona.aq.it

Il portale istituzionale è adeguato nel design, nei contenuti e nelle funzionalità alle nuove linee guida dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), le quali, risultando molto specifiche e capillari, non hanno lasciato margini di discrezionalità nella definizione della grafica del sito. All’interno del sito istituzionale è incluso anche uno sportello digitale per i cittadini, integrato con tutte le piattaforme ad oggi esistenti, nel quale sarà possibile richiedere l’erogazione dei servizi on-line, con l’idonea modulistica già disponibile all’interno dello stesso sportello, in continuo aggiornamento. Il sito, semplice ed intuitivo da utilizzare, assicura facilità ed immediatezza nella comunicazione con l’Ente e nell’erogazione di servizi digitali. Infine, sarà disponibile a breve la nuova APP dedicata, con la quale i cittadini potranno reperire notizie, effettuare segnalazioni, prenotazioni e richieste di appuntamento. “Ringrazio l’Ufficio dell’Innovazione Tecnologica che ha curato, con impegno attento e assiduo, la realizzazione dei nuovi portali, offrendo nuovi servizi alla cittadinanza ed un impulso ulteriore alla promozione turistica. Un nuovo passo avanti nell’innovazione tecnologica, che si concretizza in nuovi servizi offerti alla comunità, per migliorare ulteriormente le relazioni tra Pubblica Amministrazione e cittadini”. Lo dichiara il Sindaco Gianfranco Di Piero.