IL SUPERENALOTTO PREMIA VASTO CON UNA VINCITA DI 20MILA EURO GRAZIE A UN “5”

VASTO – Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrato a Vasto nel chietino, un “5” da 20.377,37 euro presso il Bar Tabacchi New Terminal in via Conti Ricci, SNC. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedi 11 marzo è di 84,2 milioni di euro.

