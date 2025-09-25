IL SUPPORTER HOTEL CAMBIA PROPRIETA’: RILEVATO DALL’IMPRENDITORE DI SIPIO. DI CAMPLI, “UNA GARANZIA”

FOSSACESIA – Il Supporter Hotel a Fossacesia (Chieti) cambia proprietà e la struttura, una terrazza a cinque stelle che si affaccia sulla Costa dei Trabocchi, è stata rilevata oggi, 25 settembre, dal noto imprenditore abruzzese Nicola Di Sipio, industriale di Ripa Teatina e fondatore della Di Sipio Wine.

Ad annunciarlo, con un post sui social, l’ormai ex proprietario, l’imprenditore Donato Di Campli, già presidente di Lancianofiera, nonché ex procuratore sportivo, che ha avviato la struttura nel 2020.

“Un imprenditore di successo, un capitano di industria, un nome qualificato, una garanzia: tutto questo è Nicola Di Sipio, che ha rilevato con il suo gruppo, un’attività alla quale ho dato vita con passione ostinata, convinto della necessità, per il nostro territorio, di interpretare in modo adeguato, e con strutture che lo fossero altrettanto, la vocazione turistica che si è dato”, scrive Di Campli.

L’imprenditore che nei mesi scorsi aveva smentito voci sempre più insistenti su una possibile cessione: “Smentisco categoricamente le fantasiose voci su ipotetiche difficoltà economiche che mi avrebbero costretto a cedere la mia attività: il Supporter è e sarà della famiglia Di Campli fino a quando lo decideremo io e mia moglie”, aveva dichiarato ad AbruzzoWeb a gennaio 2024 (Qui il link), conferma oggi il passaggio di proprietà.

Già candidato con la Lega alle regionali che a marzo 2024 hanno visto la storica riconferma del centrodestra, Di Campli è stato sempre un attivo animatore della movida lungo la Costa dei Trabocchi, dove prima di aprire l’hotel ha dato vita nel 2018 a quello definito il “lido dei sogni”, il Support Beach sempre a Fossacesia, dove ha ospitato negli anni decine di ospiti nazionali ed internazionali, cantanti, vip, politici e sportivi. Un lido che continuerà a gestire anche dopo la vendita dell’hotel.

“Supporter hotel, che cambierà denominazione, è stato e continuerà a essere tutto questo, perché ha rappresentato in questi anni un’offerta di qualità nell’ospitalità e nella ristorazione”, scrive ancora Di Campli.

“Abbiamo sempre puntato in alto – aggiunge nel post -, perché l’ambizione di dare ai nostri clienti uno standard elevato nei servizi è stato il nostro obiettivo, perseguito al meglio delle nostre possibilità. Ma misurarsi con la realtà e con le potenzialità del contesto è un esercizio doveroso, è un atto di responsabilità a cui non mi sottraggo, e la scelta di passare la mano è stata conseguente”.

“Lascio la mia creatura nelle mani di un’impresa affermata e solida, che saprà dare all’hotel continuità e futuro, e alla città di Fossacesia e alla Costa dei Trabocchi un contributo importante in termini di sviluppo turistico. Sono sereno perché ho fatto il meglio, nel limite delle mie possibilità, e ho fiducia nel modo di fare impresa di Di Sipio ed del suo gruppo, che non tradirà le aspettative del territorio né l’identità dell’hotel”.

“Un grazie sentito a tutti i professionisti che mi sono stati accanto e si sono adoperati per chiudere questo deal lavorando alacremente per raggiungere questo obiettivo. Io vi aspetto a Supporter Beach presto. E presto vuol dire….che non dobbiamo aspettare l’estate!”, conclude.