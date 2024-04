IL TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN UN CONVEGNO DI CONFINDUSTRIA L’AQUILA

L’AQUILA – E’ in programma domani la due giorni di lavori organizzata da Confindustria L’Aquila Abruzzo interno, per approfondire il tema della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il Convegno “Alleggeriamo il carico – nuove prospettive di promozione della salute dei lavoratori, che si concluderà venerdì 19 aprile e si svolgerà nella sala convegni di Confindustria L’Aquila, è organizzato in collaborazione con Il Mesva, Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente dell’Università dell’Aquila, ed affronterà il tema dei rischi di natura ergonomica e dei disturbi muscolo-scheletrici (DMS) che rappresentano una seria minaccia per la salute dei lavoratori di tutti i settori produttivi.

Le attività che favoriscono l’insorgenza di disturbi fisici nei lavoratori, molto spesso, prevedono la movimentazione manuale dei carichi: al fine di incrementare le conoscenze e la consapevolezza della comunità e delle aziende, il seminario propone, nello specifico, un approfondimento sui temi dei disturbi muscolo-scheletrici e dei fattori associati; sui ruoli e le responsabilità nella prevenzione di tali disturbi e sulle attività di promozione della salute e gli interventi da promuovere negli ambienti di lavoro. L’evento è accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina) per Medici del lavoro, Tecnici della prevenzione e Fisioterapisti. Le aziende interessate sono invitate a partecipare previa comunicazione a: [email protected].