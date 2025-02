“IL VALORE DELLA RETE”: TURISMO ESPERIENZIALE IN CONVEGNO DELLA CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO

TERAMO – Si è svolto questa mattina a Teramo, nella sede della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, il convegno “Il valore della rete”. L’incontro rappresenta l’ultima fase del progetto “Abruzzo Attrattivo”, mirato a promuovere lo sviluppo del turismo attivo ed esperienziale in Abruzzo.

Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il vice presidente con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, il Sottosegretario alla Presidenza, Daniele D’Amario, delegato al turismo, e il direttore del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico. Il convegno si è rilevato un’importante piattaforma per il confronto tra vari attori del settore turistico, incluse istituzioni regionali, enti camerali, GAL e professionisti del campo.

“Il mercato del turismo sostenibile chiede qualità e soprattutto di stabilire un legame forte con la filiera eno-gastronomica del territorio – ha osservato il vice presidente Emanuele Imprudente. L’Abruzzo offre prodotti tipici eccezionali e unici nel suo genere, dal vino al tartufo o l’olio d’oliva. Come Regione – sottolinea Imprudente – siamo a lavoro con progettualità specifica volta a promuovere il territorio e i prodotti della nostra terra nei mercati nazionali e internazionali. Il connubio tra turismo è agricoltura è quindi essenziale. L’incontro di Teramo ha fatto emergere l’importanza dei Gal: con i fondi del piano di sviluppo rurale mettiamo in campo opportunità imprenditoriali e promozione turistica attraverso il settore l’agricolo. Pensiamo ad esempio alle attività caratteristiche del territorio come gli agriturismo e l’enoturismo”.

La combinazione di agricoltura e turismo esperienziale, attraverso iniziative come “Abruzzo Attrattivo”, ha il potenziale di generare un valore aggiunto per le comunità locali. “L’Abruzzo ha un trend di crescita importante in termini turistici – ricorda il Sottosegretario Daniele D’Amario -. Il nostro obiettivo è costruire la rete, e i Gal hanno a disposizione i fondi per la promozione territoriale. Dobbiamo potenziare la rete all’interno dei Gal, con la regia della Regione, per migliorare e valorizzare il turismo sostenibile”.