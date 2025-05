IMBARCAZIONE SEMIAFFONDATA RITROVATA DALLA GUARDIA COSTIERA DI VASTO: NESSUNO A BORDO

VASTO – Dalle prime luci dell’alba il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto (Chieti) coordinato dal Comandante, Rossella D’Ettorre, sta effettuando una serie di controlli a mare per scongiurare che a bordo del natante semiaffondato rinvenuto nello specchio antistante il complesso turistico “Grotta del Saraceno” non vi fosse nessuno.

La segnalazione pervenuta intorno alle 05,30 presso Circomare da un pescatore sportivo, faceva presagire una situazione poco chiara in quanto veniva indicata la presenza di una piccola imbarcazione affondata su un fondale di 5 metri senza fornire ulteriori elementi. In zona vi era anche un pescatore professionista che indicava lo status dell’imbarcazione e la sigla ed il numero dell’imbarcazione (RV 283503) permettendo di ipotizzare che la stessa trovandosi nella laguna veneta o in qualche fiume sia andata persa a causa del maltempo.

Ad ogni modo la Guardia Costiera di Vasto, oltre ad inviare sul posto una pattuglia via terra e via mare il battello GC B 14 in dotazione, ha chiesto il repentino supporto al reparto subacqueo dei VVF, anche al fine di scongiurare ogni possibile pericolo per la navigazione, che prontamente hanno inviato un elicottero, decollato da Pescara, con sommozzatore a bordo che si è immerso in prossimità del natante constatando che lo stesso era privo di motore e non vi era nulla da poter ricondurre della presenza di persone a bordo.

Poi la guardia Costiera di Circomare ha fatto una completa ricognizione del natante e dello specchio acque circostante senza aggiungere ulteriori elementi, procedendo pertanto al recupero del natante portandolo a riva. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla proprietà del natante.

Le operazioni in mare si sono concluse positivamente permettendo all’Autorità Marittima di confermare, in tali circostanze, l’efficace collaudata organizzazione di ricerca in sinergia con le varie istituzioni e con mezzi a mare, a terra ed in volo. Il Comandante della Guardia Costiera di Vasto ringrazia, nello specifico, il puntuale e prezioso supporto dei VVF.

