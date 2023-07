IMMIGRAZIONE, MARSILIO: “CAMBIO DI PASSO DELL’EUROPA GRAZIE A FORTE AZIONE POLITICA MELONI”

L’AQUILA – “Sul tema della dimensione esterna dell’immigrazione finalmente c’è un cambio di passo da parte dell’Europa, una nuova consapevolezza dovuta anche alla forte azione politica che ha condotto il presidente del Consiglio italiano e presidente del Partito ECR Giorgia Meloni”.

Lo ha dichiarato Marco Marsilio, di FdI, presidente della Regione Abruzzo e presidente del Gruppo ECR, rispondendo alle domande dei giornalisti prima di partecipare alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, riunita questo pomeriggio a Bruxelles.

“Continueremo a sostenere queste politiche – ha proseguito Marsilio – consapevoli anche che i drammi che stiamo vivendo, non ultimo quello della Francia, sono figli di un’immigrazione incontrollata, non gestita e di un’integrazione sbagliata. Bisogna cambiare il paradigma delle politiche migratorie e lavorare insieme innanzitutto per debellare gli scafisti e il traffico di esseri umani che avviene alle nostre frontiere, aiutando i Paesi di frontiera a rendere meno permeabili i confini esterni dell’Unione”.