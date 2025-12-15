L’AQUILA – Politiche concrete per garantire un futuro solido all’agricoltura abruzzese.

Con questa istanza, centinaia di agricoltori provenienti da tutte le province si riuniranno domani, martedì 16 dicembre, all’Aquila, davanti all’Emiciclo.

La mobilitazione, promossa da Coldiretti Abruzzo, inizierà alle 9 con la presentazione della piattaforma ‘Cinque punti per la crescita di un Abruzzo forte e sostenibile’.

Il documento chiede interventi su semplificazione amministrativa, sviluppo delle filiere agroalimentari, valorizzazione delle aree montane e gestione della fauna selvatica, tutela delle risorse idriche attraverso la riqualificazione dei Consorzi di bonifica e una legislazione più aderente alle esigenze delle imprese agricole.

Alla manifestazione parteciperanno il presidente regionale di Coldiretti Abruzzo, Pietropaolo Martinelli, il direttore Marino Pilati e i presidenti provinciali Alfonso Raffaele (L’Aquila), Emanuela Ripani (Teramo), Pier Carmine Tilli (Chieti) e Giuseppe Scorrano (Pescara).

“Il tempo è scaduto e non possiamo più permetterci ritardi su temi vitali come la semplificazione e la difesa del reddito degli agricoltori” afferma Martinelli, che chiede “un impegno serio e immediato della Regione per mettere l’agricoltura al centro delle politiche di sviluppo”.

Per Pilati la giornata dell’Aquila “è un passaggio importante per riaffermare l’importanza di un’agricoltura sostenibile, con scelte strutturali in grado di sostenere le aziende e tutelare l’ambiente”.