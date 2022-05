IMPEGNO, RUOLO E INDIRIZZO DI SVILUPPO AREE INTERNE: OGGI PUTZU ALL’AQUILA CON MALAFOGLIA

L’AQUILA – “Prospettive, proposte e futuro di aree interne e borghi” è il tema dell’incontro in programma oggi all’Aquila, al quale interverrà Andrea Putzu, consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Marche, presidente della II Commissione Sviluppo economico, formazione e lavoro, promotore della legge regionale sulla riqualificazione e valorizzazione dei borghi e i centri storici delle Marche, favorendo promozione e sviluppo sostenibile.

Nel dibattito si parlerà anche dell’impegno, del ruolo e dell’indirizzo di sviluppo delle città medie delle aree interne, tracciati nella Carta dell’Aquila che i sindaci di L’Aquila, Ascoli Piceno, Avellino e Carpi per primi hanno firmato nel 2019.

Promosso da Michele Malafoglia, portavoce comunale di Fratelli d’Italia e candidato al Consiglio comunale dell’Aquila, l’incontro è in programma alle ore 18,30 alla sala Rivera di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino.