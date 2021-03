IMPIANTI DENTALI, CARENZA OSSEA: SINERGIA ISTITUTO GALEAZZI MILANO E CENTRO IMPLANTOLOGIA L’AQUILA

L’AQUILA – Un nuovo “fiore all’occhiello” nel Centro di Implantologia dentale dell’Aquila, già all’avanguardia scientifica negli impianti in un giorno anche in pazienti con carenza ossea: nella struttura viene praticata l’implantologia zigomatica iuxta-sinusale, tecnica innovativa nell’ambito della chirurgia riabilitativa, che consente l’applicazione di impianti in modo rapido ed efficace nonostante le numerose condizioni di carenza di osso.

La nuova opportunità è resa possibile tra il reparto di chirurgia Maxillo-facciale dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, in particolare nella persona del dottor Francesco Grecchi, e il Centro privato diretto dal dottor Marco Parravano, che ha sede principale nel capoluogo negli studi medici polispecialistici presso il Centro commerciale l’Aquilone, a cui si aggiunge la sede in via XXII maggio 1944 a Pescara Nord. Questa collaborazione, nata un anno e mezzo fa, oggi si è strutturata dal punto di vista logistico e scientifico.

Francesco Grecchi è specializzato in chirurgia generale chirurgia-maxillo-facciale all’Università di Milano: ha avviato una collaborazione nel 2019 con il Centro Implantologia dentale dell’Aquila come specialista di implantologia zigomatica e nell’equipe chirurgica. Un sodalizio divenuto ora collaborazione in pianta stabile ma esordito nel novembre 2019 con l’esecuzione dei primi 5 interventi di implantologia zigomatica iuxta-sinusale in Abruzzo.

Grecchi è socio fondatore del Gruppo italiano studi osteointegrazioni ed ostesosintesi (Gisos), nonché referente chirurgo maxilo-facciale dell’Associazione nazionale displasia ectodermica, con 109 pubblicazioni scientifiche all’attivo.

“La particolarità di questa tecnica – spiega il dottor Grecchi – è che rende necessarie numerose individualità e soprattutto delle professionalità differenti che si integrano, in questo caso è molto importante una collaborazione fra chirurghi, stomatologi e odontotecnici, cosa che nel Centro di Implantologia dentale dell’Aquila è possibile proprio per la presenza di queste figure professionali ad altissimo livello”.

“L’implantologia zigomatica iuxta-sinusale – spiega Parravano – è una tecnica all’avanguardia volta a sopperire alle difficoltà che incorrono in casistiche accuratamente selezionate, in cui si evidenzia una totale assenza di osso, in grado di supportare l’applicazione di impianti. Il nuovo approccio ha completamente rivoluzionato la procedura, rivelandosi di facile esecuzione, rapido e con elevato margine di sicurezza e successo”.

L’opportunità, ad oggi unica in Abruzzo, ha fatto esponenzialmente aumentare la richiesta di interventi rendendo necessario l’assorbimento del professor Grecchi nello staff del Centro: nella nota struttura abruzzese diretta dal dottor Parravano vengono effettuate un alto numero di prestazioni nel campo della implantologia immediata con l’applicazione delle nuove tecniche implantari tra cui quella zigomatica.

“La presenza nella nostra regione di una autorità come il dottor Grecchi – aggiunge Parravano – è la testimonianza di come la chiave del progresso e del miglioramento sia l’apertura verso le novità e la collaborazione, con alte professionalità specializzate”.

L’esigenza che ha spinto il dottor Parravano a realizzare una struttura all’avanguardia è quella “di creare un ambiente dedicato alla cura del paziente odontoiatrico a 360° risolvendo ogni problema a tutto campo senza bisogno di rivolgersi a più specialisti separatamente”.

Il Centro, specializzato nella moderna implantologia dentale si avvale della collaborazione di 17 tra medici e paramedici operanti “in una tecnologica struttura attrezzata con apparecchiature di ultima generazione per gestire ogni problematica di tipo odontoiatrico ma soprattutto di tipo chirurgico-implantare”.