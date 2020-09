IMPIANTI DI RISALITA PRATI DI TIVO, GIOVEDI’ COMMISSIONE VIGILANZA STRAORDINARIA

L’AQUILA – Si riunirà giovedì 17 settembre alle ore 10, la Commissione vigilanza di Regione Abruzzo riunita in seduta straordinaria per la discussione su “Avvio del procedimento amministrativo circa la sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio degli impianti di risalita in località Prati di Tivo del Comune di Pietracamela” richiesto dal Consigliere regionale Dino Pepe e che prevede l’audizione di Gabriele Di Natale, liquidatore della “Gran Sasso Teramano Spa”.

A seguire il Consigliere regionale Sandro Mariani relazionerà su “Procedura d’urgenza per l’affidamento della realizzazione del ‘Progetto Covi Hospital’ ex IVAP dell’Ospedale di Pescara sito in Via R. Paolini”, con l’audizione di Barbara Morgante, direttrice generale Regione Abruzzo. A dirigere i lavori sarà il presidente della Commissione Pietro Smargiassi (M5S).

