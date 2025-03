IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILE: COLDIRETTI, “LA NUOVA LEGGE REGIONALE MINACCIA LE AREE AGRICOLE”

L’AQUILA – Coldiretti Abruzzo si scaglia direttamente contro il disegno di legge regionale sui nuovi impianti per l’energia rinnovabile. Ora si annuncia battaglia sul tema, dopo l’altolà arrivato anche dal gruppo del Partito demcoratico in consiglio regionale (qui il link).

“Esprimiamo preoccupazione per il testo di legge sulle aree idonee al fotovoltaico, licenziato dalla seconda commissione Territorio e ambiente e ora prossimo al vaglio del consiglio regionale. La proposta di legge non rispecchia il testo originario in cui era vietata l’installazione di pannelli ad energia solare su aree irrigue e vocate all’agricoltura”, si legge in una nota.

“Chiediamo al consiglio regionale di prendere una posizione chiara ricordando che il fotovoltaico è una opportunità importante ma non deve trasformarsi in minaccia per le nostre eccellenze agroalimentari”, dice il direttore di Coldiretti Abruzzo Marino Pilati, “auspichiamo che il consiglio accolga gli emendamenti e si ritorni al testo originario che garantisce la tutela delle aree agricole e vocate alla produzione alimentare di eccellenza”.