ROMA- “Gli impianti da sci e il sistema vacanze invernali che sono fondamentali per la nostra economia riapriranno quando l’epidemia si sarà raffreddata, speriamo nel giro di un mese, un mese e mezzo. I ristori saranno garantiti per tutte le attività che non potranno aprire”. È quanto ha detto, secondo quanto apprende l’Ansa, il ministro Francesco Boccia alle Regioni.

