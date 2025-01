L’AQUILA – Una stagione fortunata per gli impianti sciistici abruzzesi, in particolare per quelli della provincia dell’Aquila, complice l’andamento meteorologico che proprio in prossimità delle feste natalizie ha regalato un panorama innevato che ben si è prestato allo svolgimento delle attività in quota con dati importanti in termini di presenze, secondo il parere unanime degli operatori.

Lo conferma ad AbruzzoWeb l’amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso Gianluca Museo: “Grazie anche alla presenza di una neve meravigliosa, sono molto soddisfatto delle presenze sugli impianti sciistici di Campo Imperatore nel periodo natalizio visto che hanno oscillato tra i 1.700 – 1.800 ingressi giornalieri e sono arrivate fino a 2.400 persone in un solo giorno. Abbiamo trascorso delle feste molto belle e, proprio per continuare in piena sicurezza, nei giorni scorsi abbiamo convocato una riunione con le forze dell’ordine, la polizia di stato, i carabinieri e le guide alpine per garantire l’incolumità dei fruitori per i servizi a disposizione”.

Anche da un punto di vista tecnico si evince una forte gratificazione, infatti, il noto maestro di sci, nonché consigliere al Comune dell’Aquila con delega alla Montagna, Luigi Faccia, parla di “una stagione ottima”.

“Il 4 gennaio abbiamo contabilizzato addirittura oltre i 2.400 ingressi e siamo sicuri che con il tempo daremo sempre di più – dice Faccia – Siamo contenti di riuscire a coinvolgere una sempre crescente platea appassionata fatta per lo più di giovani che cerchiamo di soddisfare anche con dei i servizi accessori: ormai la domenica pomeriggio, infatti, c’è la tradizione dell’Après-Ski nella frazione ‘La Villetta’, adiacente la funivia di Campo Imperatore, con contestuale presenza di un collegamento con la città dell’Aquila attraverso il nuovo servizio navetta andata e ritorno che abbiamo attivato per facilitare lo spostamento dei turisti sia all’arrivo che al ritorno. Guardando al futuro, ci auguriamo verso la metà di marzo di riprendere la consueta organizzazione delle gare regionali in loco tenendo conto delle date indicate dallo Sci Club”.

Stesso entusiasmo si rintraccia anche per gli altri impianti.

La presidente degli impianti sciistici di Ovindoli, nonché presidente del Consorzio Skipass dei Parchi, Desirèe Bartolotti, riferisce: “Il bilancio della stagione è assolutamente positivo poiché siamo riusciti a partire con le festività natalizie ed un flusso turistico importante. L’Abruzzo si conferma un territorio fortemente presente nell’idea di vacanza sulla neve di tante persone del centro-sud Italia, e questo in un’ottica che va oltre il mero svolgimento dello sport sciistico montano ma che si presenta invece come una più ampia immagine di un turismo natalizio a tutto tondo”.

“Il paesaggio imbiancato – aggiunge – ha una forte presa sui turisti che vogliono svagarsi in un paesaggio naturalistico ed è per questi che abbiamo organizzato molti Après-Ski che, nonostante siano ancora in fase di sperimentazione e si presentino ad oggi come complementari alle attività sportive praticate, sono uno stazionamento montano di chi non guarda solo allo sport tout court ma anche lo svago di per sé e questi eventi hanno già dato dei riscontri di successo. Qui sono in partenza tutte le gare del circuito Fisi Cab ovvero del Comitato Abruzzese, Lazio-Sardegna e Cum -Umbria e Marche – che coordina lo svolgimento dello scii agonistico nella Regione dei Parchi, competizione che ormai è alla sua quarta edizione. Ci attendono però ancora molti altri eventi che stiamo organizzando già a partire dalle prossime settimane”.

Anche il presidente degli Impianti sciistici di Castel di Sangro, Bonaventura Margadonna, conferma degli ottimi risultati ottenuti nell’area di sua competenza ed addirittura rilancia: “Gli ingressi si attestano ad un numero che finora ha sfiorato i 20.000 biglietti durante tutto il periodo festivo. Possiamo migliorare ulteriormente in previsione di eventuali nevicate che potrebbero colorire il paesaggio e riportare l’energia sulle piste. Se le correnti nordiche continueranno a verificarsi potremo avviare anche la strumentazione dell’innevamento artificiale. Abbiamo svariate iniziative in programma, tra cui quelle del Piano famiglia e di quello Scolastico ma attualmente siamo ancora in un clima di festività”.

Soddisfatto anche il sindaco di Rocca di Cambio, che è anche direttore degli impianti sciistici di Campo Felice, Gennaro Di Stefano: “Quest’anno sta andando bene. Se consideriamo che gli altri anni siamo stati chiusi in questo 2024 abbiamo aperto subito con le vacanze di Natale, con neve non solo artificiale ma anche naturale e con delle belle giornate, dunque possiamo dirci molto soddisfatti. La grande affluenza ha fatto sì che nel periodo tra il 26 dicembre ed il 3 gennaio si sia raggiunto un numero quotidiano di turisti di circa 7.000 persone. Per le prossime annate abbiamo in programma una nuova seggiovia, l’implementazione ed il miglioramento dell’impianto d’innevamento artificiale”.