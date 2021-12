IMPIANTI SCI, CONTROLLI SICUREZZA E GREEN PASS IN PROVINCIA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Quattordici poliziotti dislocati nei quattro principali comprensori della provincia dell’Aquila: Campo Imperatore, Monte Pratello, Ovindoli e Roccaraso.

Con l’apertura della stagione sciistica 2021-2022 la Polizia di Stato ha attivato, come di consueto, il servizio di sicurezza e soccorso in montagna, condotto da operatori che si sono specializzati e perfezionati nella “polizia di montagna” presso il Centro di Addestramento Alpino di Moena.

“I 14 poliziotti specializzati sono incaricati di effettuare un’attenta attività di prevenzione e di controllo del rispetto delle normative di sicurezza nell’utilizzo degli impianti sciistici, oltre ad intervenire in soccorso di tutti i cittadini coinvolti in incidenti”, si legge in una nota.

“Gli operatori della Polizia di Stato impegnati sulle piste da sci curano altresì l’adempimento delle normative in materia di COVID-19 da parte di fruitori e gestori degli impianti. In particolar modo, i poliziotti in servizio di ‘sicurezza e soccorso in montagna’ vigilano quotidianamente sull’uso dei dispositivi di protezione individuale (le cosiddette mascherine) e che venga esibito il green pass”, conclude la nota.