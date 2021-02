IMPIANTI SCIISTICI,  STAMATTINA MANIFESTAZIONI DI FDI A ROCCARASO E PRATI DI TIVO

L’AQUILA – “La montagna merita rispetto, non Speranza”. Questo lo slogan della manifestazione organizzata questa mattina da Fratelli d’Italia a Roccaraso e ai Prati di Tivo in solidarietà agli operatori della montagna. Presenti numerosi dirigenti e militanti del Partito di Giorgia Meloni e del movimento giovanile di Fdi, Gioventù Nazionale.

“Pretendiamo, oltre che ristori adeguati, immediati indennizzi per gli operatori e per le loro comunità locali; preparare la stagione invernale vuol dire attrezzare tempestivamente le piste, collaudare gli impianti, fare scorte, adottare protocolli e assumere personale, il tutto con costi altissimi” – dichiara Ivano Ortelli responsabile del dipartimento regionale turismo di Fdi -. Purtroppo il primo atto del Governo Draghi è stato in totale continuità con quelli di Conte e soci. D’altra parte la stessa scelta di confermare Speranza con i suoi dannosi consulenti non fa ben sperare. Ristori e indennizzi certi per chi non può aprire devono rappresentare una priorità per il Governo, perché il turismo montano è una grande risorsa per l’intera economia regionale e nazionale”.

Come ha detto Giorgia Meloni, “chi vive e lavora in montagna merita rispetto e va sostenuto per la difficoltà che ha nell’accesso ai servizi. Questi cittadini e questi lavoratori chiedono che lo Stato sia un alleato per favorire residenzialità, per combattere lo spopolamento e rilanciare l’imprenditorialità. Penso che la montagna meriti rispetto, che è un’altra cosa che non abbiamo visto in questi giorni”.

Download in PDF©