IMPIANTISTICA SPORTIVA: LIRIS, “ISTITUZIONI AIUTINO AD INVESTIRE SU SETTORE PER SOCIETA’ PIU’ SANA”

ROMA – “Una giornata che ci ha dato la possibilità di affrontare il tema dello sport a 360 gradi e, in particolar modo, quello dell’impiantistica sportiva di alto livello, parametrata ai grandi eventi e a un’economia turistica, e poi c’è la tematica dell’impiantistica sportiva sociale, che ho paragonato a un ammortizzatore sociale che le istituzioni devono sostenere, e che è parte integrante dei servizi molto spesso ridotti dei piccoli comuni, dove la scarsa presenza di servizi fa delle piccole infrastrutture una presidio dello Stato”.

Così il senatore abruzzese Guido Quintino Liris, a margine dell’evento di presentazione che si è tenuto nei giorni scorsi al Salone Bernini di Palazzo Ripetta, del primo numero di SportMag, il nuovo magazine di SportLab Italia, con un’intervista di quattro pagine a Liris, che esplora il mondo dello sport raccontando il suo crescente impatto sul tessuto sociale, economico e culturale del Paese.

La presentazione è stata aperta da un intervento del ceo di Core Thinking Connections, Pierangelo Fabiano, e della ceo di Burson Italia, Elena Silva, a cui ha fatto seguito il primo panel intitolato ”Sport e Investimenti: motore di innovazione e crescita economica”.

Hanno dato il via alla discussione, moderata dalla giornalista Sky e direttrice editoriale di SportMag, Lavinia Spingardi, Giuseppe Rafaniello, responsabile commerciale AV di Trenitalia, Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, e hanno partecipato molti altri esperti e stakeholder. L’analisi è stata poi completata dall’intervento di Liris e con la testimonianza del campione paralimpico Federico Bicelli.

“Nelle disgrazie e anche nelle tragedie naturali molto spesso si riparte dello sport quale mezzo di riacquisizione di un senso di socialità e di ripartenza della comunità – aggiunge Liris, che è dirigente medico in aspettativa della Asl aquilana – Lo sport, una volta entrato in Costituzione, diventa eccezionale come elemento di prescrizione medica, un elemento su cui investire in ambito sanitario per spendere meno in prospettiva e assicurare qualità di risultati. Quindi un tema da affiancare anche a quello dell’alimentazione e dello stile di vita, un messaggio positivo in cui vincono tutti”.

“Lo sport rappresenta un infinito valore sociale. Investire nello sport significa anche educare le nuove generazioni ai valori di rispetto, solidarietà e lavoro di squadra, contribuendo alla crescita della consapevolezza sociale e alla costruzione di una società più sana e coesa”, conclude Liris.