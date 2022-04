IMPIANTO BIOGAS A CITTA’ SANT’ANGELO, SINISTRA ITALIANA: “CITTADINANZA NON COINVOLTA, PERCHE’?”

CITTA’ SANT’ANGELO – “Abbiamo appreso dai giornali di ieri la notizia dello stop da parte dell’ultima assemblea dei soci di Ambiente spa alla centrale biogas che sarebbe stata realizzata a Città Sant’Angelo. Rincuorati da tale notizia, vorremo sapere per quale motivo non è stata coinvolta la cittadinanza su una scelta così importante in un territorio che va difeso e che abbiamo difeso in tutte le sedi e in tutti i modi (non in maniera strumentale come l’attuale maggioranza). Oggi apprendiamo invece da ‘Il Centro’ che l’impianto per lo smaltimento dei rifiuti sarà pronto in tre anni e che la sua approviamo definitiva vi sarà il 9 maggio 2022”.

Questo il contenuto della lettera inviata da Sinistra Italiana all’indirizzo del sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti e al presidente del consiglio comunale Antonio Plevano in merito alla realizzazione dell’impianto di biogas a Piano di Sacco.

“La domanda sorge spontanea, cosa volete fare a Piano di Sacco? E la risposta risulta doverosa e urgente, soprattutto per i cittadini, per chi in quell’area ci vive e ci lavora. Informare loro era il primo passo da compiere. Avete intenzione di difendere questo territorio o lo volete mettere a disposizione di centrali a biogas pubbliche e private? Perchè non vi siete opposti nei tempi opportuni a tale progetto? L’intera maggioranza e il consiglio comunale ne era a conoscenza?”.

“Una bocciatura, leggiamo, dovuta ad una questione economica, ma vorremmo sapere pubblicamente le vere intenzioni di questa maggioranza per quel progetto e per quell’area. Arrivando addirittura a siglare un mutuo, le idee sono sicuramente chiare e definite. Chiediamo di far chiarezza con tutti, con i cittadini, le forze politiche e le associazioni presenti sul territorio e con i comuni limitrofi” conclude la nota.