IMPIANTO IRRIGUO FUCINO, FINA (PD): “QUANDO FDI E’ AL GOVERNO I PROBLEMI NON SI RISOLVONO”

ROMA – “Non possiamo che dirci insoddisfatti della sua risposta”.

Lo ha detto il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, replicando al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nell’ambito dell’interrogazione sui sistemi irrigui.

“Vengo dalla Regione Abruzzo, governata da Fratelli d’Italia, dove c’è il bacino del Fucino, 13.500 ettari, che conta mezzo miliardo di fatturato e oltre duemila imprese. Il Governo D’Alfonso, che ha preceduto l’amministrazione Marsilio in carica, ha stanziato cinquanta milioni per realizzare l’impianto irriguo del Fucino. Quei soldi sono stati portati via dall’amministrazione Marsilio che ora chiede a questo governo quelle risorse”.

“L’amministrazione Marsilio arriverà alla fine del mandato e quel problema non sarà stato risolto. Non siamo insoddisfatti per quello che non avete fatto al governo, perché vi siete appena insediati, ma nelle Regioni dove Fratelli d’Italia governa è questo che succede”, ha concluso.