IMPIANTO IRRIGUO FUCINO: INTERROGAZIONE DI FINA (PD) PER FAR LUCE SU ITER

L’AQUILA – Un’interrogazione per fare luce sulla procedura per ottenere il finanziamento dell’impianto irriguo del Fucino.

L’ha depositata il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese ed è rivolta al ministro per il Sud Sebastiano Musumeci.

Fina chiede di sapere quale è “lo stato dell’iter relativo alla richiesta avanzata dalla Regione Abruzzo per il finanziamento dell’impianto irriguo del Fucino nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ‘Acqua bene comune’ per 65 milioni di euro” e di “conoscere la documentazione tecnica a corredo della richiesta della Regione Abruzzo per l’ottenimento delle suddette risorse ed in particolare se esista agli atti il progetto dell’opera anche al fine della presa visione ed estrazione di copia”.

Nella premessa dell’interrogazione viene ricostruita la parte iniziale della vicenda, ovvero l’iniziale finanziamento dell’impianto irriguo nell’ambito del Masterplan a opera della Giunta D’Alfonso e il successivo definanziamento da parte della Giunta Marsilio.

In particolare “il fatto che i richiamati interventi siano stati definanziati, sebbene le opere siano attese da anni e rappresentino assolute priorità per l’area, ha determinato il conseguente blocco delle procedure tecniche e amministrative, nonché della progettazione e della cantierizzazione delle opere”.