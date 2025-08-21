IMPIANTO PIROLISI SULMONA: ROSSI, “PROGETTO IN VALUTAZIONE, TUTELA SALUTE AMBIENTALE PRIORITARI”

SULMONA – “In relazione alle recenti notizie riguardanti all’ipotesi di insediamento dell’impianto di incenerimento nella Valle Peligna ho avuto un colloquio con gli addetti ai lavori e i responsabili tecnici regionali: il progetto presentato prevede la realizzazione di un’area interna al fabbricato per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia, Maria Assunta Rossi, riferendosi al progetto della Get Energy Prime Italia per la realizzazione a Sulmona un impianto di trattamento di rifiuti tramite gassificazione per pirolisi con produzione di energia.

“Tale progetto sarà sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (Via), una procedura estremamente dettagliata e accurata che prenderà in considerazione tutte le possibili emissioni, incluse quelle odorigene, nonché l’effetto cumulo con il Cogesa e il rispetto delle aree di tutela per la Spumador e per gli altri ricettori sensibili”, spiega ancora Rossi.

“Al momento non sono stati ancora espressi i pareri tecnici da parte degli enti competenti, come Arpa ed eventualmente Asl. Sarà il Comitato Via regionale, che da sempre si distingue per la massima scrupolosità, a esaminare il progetto in ogni suo aspetto. La tutela del territorio e della salute dei cittadini resta una priorità assoluta. Nessuna decisione sarà adottata senza una preventiva e completa valutazione di tutti gli elementi ambientali e di sicurezza”, conclude Rossi.