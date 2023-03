IMPORTANTE TRAGUARDO PER L’ACS DI TORTORETO: OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE 9100 PER AEROSPACE

TORTORETO -Nuovo traguardo per Advanced Composites Solutions (Acs) l’azienda specializzata nella realizzazione di componenti in fibra di carbonio con sede a Tortoreto (Teramo), che, nei giorni scorsi, ha conseguito la prestigiosa certificazione EN 9100 per l’aerospace.

Una certificazione che poche aziende del settore vantano in Italia e che si va ad aggiungere alle altre ottenute in questi anni, dalla Iatf 16949 per l’automotive alla 14001 per l’ambiente.

Le norme della serie EN 9100, che includono la norma internazionale ISO 9001, definiscono i requisiti del sistema di gestione della qualità di un’azienda nei settori dell’aviazione, dello spazio e della difesa e rappresentano, oggi, un prerequisito fondamentale per poter operare in quei mercati in cui la certificazione è resa di fatto obbligatoria per i fornitori di componenti da parte dei grandi produttori. «Proseguiremo nella strategia di certificare le nostre competenze e i nostri servizi per soddisfare sempre di più le esigenze dei nostri clienti – dichiara il Ceo, ingegner Roberto Catenaro – ma anche per operare con strumenti sempre più adeguati a un mercato globale in continua evoluzione. Colgo l’occasione per ringraziare lo staff che gestisce il reparto qualità e tutto il personale che lo ha sostenuto in questo percorso dall’esito niente affatto scontato. Certi risultati si ottengono solo se si getta il cuore oltre l’ostacolo”.