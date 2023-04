IMPOSTA DI SOGGIORNO: IL SINDACO DI VASTO ANNUNCIA CONTROLLI A TAPPETO CONTRO GLI EVASORI

VASTO – “Il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte delle imprese turistiche e ricettive all’Ente comunale è un reato punibile dalla legge. È per questo che dalla prossima settimana avvierò a riguardo con gli agenti di Polizia tributaria locale, controlli ed accertamenti a tappeto”.

Lo rende noto il sindaco di Vasto, Francesco Menna che sottolinea che una task force per la lotta all’antievasione è già attiva con lo scopo di scovare i “furbetti” che non pagano i tributi.

“Qualora si riscontrassero mancati versamenti provvederò – aggiunge Menna – a segnalare agli organi competenti tale inadempienze tributarie per la successiva revoca della licenza di esercizio oltre alla segnalazione alla Procura di Vasto”.

“Ricordo che pagare le tasse, chiedendo agli altri di fare altrettanto, non solo è necessario per garantire il bene comune, offrendo più servizi e migliorando quelli già esistenti, ma significa anche non aumentare le imposte ai contribuenti”, conclude il primo cittadino.