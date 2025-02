IMPRESE ABRUZZESI PROTAGONISTE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E GREEN: AL VIA INDAGINE STATISTICA GSSI

L’AQUILA – “Analizzare come le imprese abruzzesi adottano e sviluppano tecnologie dell’Industria 4.0 per ridurre l’impatto ambientale dei loro processi produttivi e aziendali”.

Questo l’obiettivo dell’iniziativa di ricerca lanciata dal Gran Sasso Science Institute (GSSI), attraverso la sua Area di Scienze Sociali, nell’ambito del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti SICURA” (CTE SICURA), finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per realizzare questa indagine – si legge in una nota -, il GSSI ha incaricato la società IZI S.p.A., specializzata in analisi economiche e valutazioni statistiche, di condurre un sondaggio campionario focalizzato sulle imprese manifatturiere della Regione Abruzzo.

L’indagine, intitolata “Strategie, pratiche e fattori abilitanti/ostacolanti della twin-transition (digitale e green) delle imprese italiane”, è stata avviata nel novembre 2024 e si svolge tramite interviste online e telefoniche.

“La partecipazione delle aziende abruzzesi è fondamentale per il successo del progetto”, dichiara Alessandra Faggian, responsabile del progetto per il GSSI.

“I dati raccolti saranno utilizzati per elaborare indicatori e analisi empiriche, valorizzando il contributo delle imprese locali nel percorso di innovazione sostenibile e digitale”.

I risultati raccolti forniranno una base scientifica per identificare strategie e politiche di supporto al settore manifatturiero. Faggian, inoltre, rassicura sull’anonimato: “Il GSSI garantisce la massima riservatezza; le informazioni saranno trattate in forma anonima e aggregata esclusivamente per finalità scientifiche”.

L’ateneo aquilano informa inoltre che, attraverso la loro partecipazione al questionario, le aziende avranno l’opportunità di influenzare le strategie e le politiche di innovazione nella Regione Abruzzo.

Al termine dell’analisi, inoltre, i partecipanti potranno consultare i risultati della ricerca, che saranno pubblicati su riviste scientifiche e sul sito ufficiale del progetto CTE SICURA.

I responsabili puntualizzano infine come il contributo delle imprese abruzzesi a questa ricerca sia essenziale per il successo dell’iniziativa, che mira a promuovere lo sviluppo del territorio mediante l’innovazione sostenibile e digitale.