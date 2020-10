IMPRESE ABRUZZO: WEBINAR SU STRUMENTI FINANZIARI IN PROGRAMMA DOMANI IN DIRETTA STREAMING

PESCARA – Domani si svolgerà il webinar “Gli strumenti finanziari per il rilancio dell’Abruzzo”, a partire dalle ore 9, che sarà trasmesso in diretta streaming sul portale regionale all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/content/imprese-webinar-su-strumenti-finanziari-iniziativa-regione-arap. Le piccole e medie imprese possono integrare le garanzie nazionali con la complementare finanza ordinaria nell’ottica di superare le criticità, anche legate al Covid19, utilizzando strumenti finanziari nazionali.

Il webinar è frutto dell’iniziativa di Regione Abruzzo che, in collaborazione con Arap, intende dare un nuovo impulso all’uso dei fondi strutturali, consentendo una conoscenza diffusa anche degli strumenti finanziari e delle correlate modalità di accesso nei settori dell’internazionalizzazione, dell’innovazione, degli investimenti per nuovi impianti, delle start up e della transizione verde.

Il programma prevede l’introduzione di Emanuela Grimaldi, Capo Dipartimento della Presidenza Regione Abruzzo, dedicata a “Il quadro economico della Regione Abruzzo”. Seguirà una parte dedicata alla sessione finanziamenti con le relazioni di Carlo de Simone, Servizio External Relations, Simest (Il ruolo di Simest nei processi di Internazionalizzazione delle aziende italiane), Mariangela Siciliano, Head of Education, Sace (Le soluzioni Sace per la ripartenza del Made in Italy: dalla formazione alle imprese alle misure straordinarie per far fronte all’emergenza Covid), Alberto Castronovo, Senior manager Cdp (Le nuove prospettive di collaborazione tra Cdp e Regione Abruzzo a supporto delle imprese), Andrea Benassi, Responsabile Public Affairs & Sustainability, Iccrea Banca Spa (Le attività di sostegno al territorio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: integrazione ed ampliamento delle misure pubbliche), Massimo Calzoni, Senior business analyst Invitalia, (Gli incentivi e le azioni di Invitalia a sostegno della nascita e crescita delle imprese innovative abruzzesi), Ferran Minguella, Head of Unit Corporate Lending Bei (Prodotti Bei per Pmi/Mid-cap/Grandi Imprese).

Per la sessione Istituzionale, dedicata alle strategie in Abruzzo, sono previsti gli interventi del presidente di Arap, Giuseppe Savini, e del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio. Infine, è prevista una sessione tecnica di confronto con la platea, con Romeo Ciammaichella, responsabile fondi europei Arap, Francesco Marcolini, assistenza tecnica Formez e Francesco Tartaglione, Ceo Eurocogit.

