IMPRESE AGRICOLE: BPER BANCA E CONFAGRICOLTURA FIRMANO ACCORDO QUADRO PER FAVORIRE IL SETTORE

ROMA – BPER Banca e Confagricoltura hanno siglato oggi un accordo quadro che ha l’obiettivo di favorire l’accesso degli associati a servizi specifici di consulenza, iniziative di settore e prodotti offerti dalla Banca.

L’intesa è stata firmata a Roma a Palazzo della Valle, sede dell’Associazione degli Imprenditori Agricoli, dal vice direttore generale vicario di BPER Banca Stefano Rossetti e dal direttore generale di Confagricoltura Francesco Postorino.

BPER Banca e Confagricoltura si impegnano a collaborare per individuare le soluzioni di finanziamento più idonee alle esigenze delle imprese agricole, con l’obiettivo di facilitare l’accesso agli strumenti di credito, sostenere la crescita manageriale delle aziende e mettere in campo progetti per l’innovazione e la valorizzazione delle filiere e reti di impresa. Tra i punti fondamentali dell’accordo anche l’istituzione di un tavolo congiunto per l’analisi dei principali megatrend del settore.

Il vice direttore generale vicario di BPER Banca Stefano Rossetti ha dichiarato: “L’accordo ha l’obiettivo di facilitare per gli associati Confagricoltura l’accesso a servizi e prodotti della banca e di creare un percorso di collaborazione che coinvolge le strutture territoriali dell’associazione e i nostri specialisti. Viene inoltre avviata una sinergia per lo sviluppo di progetti, la formazione e la valorizzazione delle filiere agricole. Grazie a tavoli di lavoro specifici avremo la possibilità di approfondire le esigenze del comparto agroalimentare, che vogliamo sostenere nei suoi percorsi di sviluppo.”.

Il direttore generale di Confagricoltura, Francesco Postorino, ha commentato: “In una fase economica complessa come quella che stiamo vivendo, le imprese agricole hanno bisogno di un accesso più snello al credito bancario. Il dialogo con gli istituti finanziari è molto importante per noi che siamo la più importante associazione datoriale del settore primario italiano. La collaborazione con un partner qualificato, come BPER Banca, sarà preziosa sia sul fronte dei finanziamenti, sia su quello della pianificazione di progetti di filiera e orientati all’innovazione”.