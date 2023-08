PESCARA – “Invitiamo tutte le imprese, i commercialisti e le persone interessate, alla giornata del 4 settembre nel cuore pulsante dell’economia abruzzese, dove tutto il dipartimento sarà a disposizione per togliere ogni dubbio rispetto alla presentazione dei due importanti bandi da 40 milioni e 27 milioni di euro emanati dalla Regione Abruzzo a valere sul programma Fesr 2021-2027”.

È l’appello sui social dell’assessore regionale alle Attività produttive, Daniele D’Amario, in occasione dell’evento “Competitività ricerca e innovazione: le nuove misure della Regione Abruzzo a sostegno delle imprese”, che si svolgerà ad Atessa, in provincia di Chieti, il 4 settembre, alle ore 17, al centro congressi Agorà.

I due bandi a cui fa riferimento D’Amario sono l’intervento 1.3.1.1 “Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati” e l’Intervento 1.1.1.1 “Sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3Abruzzo 21-27”.

L’assessore sottolinea che l’incontro sarà di natura tecnica, “calibrato sulle esigenze di chi ha intenzione di partecipare al bando, ricordando che lo sportello per presentare le domande si aprirà il 12 settembre per la misura 1.3.1.1 e il 19 settembre per la 1.1.1.1”.