IMPRESE: EURODEPUTATO LEGA CASANOVA VISITA MICROPERI ORTONA E GENSI TERAMO, “ECCELLENZE ABRUZZESI”

TERAMO – Visita nei giorni scorsi dell’europarlamentare leghista, eletto in Abruzzo, Massimo Casanova, alla Micoperi Blue Growth srl di Ortona, leader mondiale in particolare nello studio e lavorazione di microalghe, e al alzaturificio Gensi Group, eccellenza del Teramano, che si occupa da più di 30 anni della produzione scarpe per alcuni dei marchi più importanti del lusso Made in Italy.

Con Casanova c’erano, tra gli altri, gli assessori regionali Pietro Quaresimale, Lavoro e formazione, e Nicoletta Verì, Salute, e i consiglieri regionali Luca De Renzis e Vincenzo D’Incecco.

Casanova è proprietario dello stabilimento balneare e discoteca Papeete Beach di Milano Marittima, centro del divertimento sulla riviera romagnola con una discoteca sulla spiaggia, dove dal 30 luglio al 1 agosto i si è svolto il Papeete 2021, la kermesse leghista nella quale è stata siglata la pace tra il leader della Lega, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e vice-segretario federale della Lega, che aveva annunciato clamorosamente di non volersi più candidare, in dissenso con la linea politica adottata nelle ultime settimane da Salvini.

A Bruxelles Casanova fa parte delle Commissioni Trasporti e turismo e della Commissione per la pesca. Giorni fa arrivato un decreto di sequestro da 500mila euro complessivi nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza sulla Mib Service, società ravennate specializzata in consulenze nel settore ristorazione e intrattenimento. Le società destinatarie sono proprio la Papeete srl, per 384.676 euro, e la Villapapeete srl, per 147.142. Entrambe riferite a Rossella Casanova, sorella di Massimo Casanova il quale ha però respinto duramente le accuse, assicurando che “tutte le fatture sono state regolarmente pagate”, denunciando il fango di cui è stato destinatario.

“Entrare alla Micoperi Blue Growth srl – scrive su fb Casanova – significa immergersi in una realtà di grandissima innovazione proiettata sullo sviluppo della blueeconomy, leader mondiale in particolare nello studio e lavorazione di microalghe, allocata su un campus di 2mila metri quadrati dove lavorano con passione giovani ricercatori italiani, alcuni dei quali anche rientrati dall’estero. Una perla che sorge in Abruzzo, ad Ortona, ma ha ramificazioni anche in Emilia Romagna, a Ravenna, che fa dello studio della spirulina e dei suoi benefici il suo focus centrale, analizzando e anticipando i diversi possibili campi di applicazione, dell’agroalimentare alla diagnostica medica alla nutraceutica. Tutto 100% made in Italy”

Prosegue Casanova: “Mi complimento con l’Ad Silvio Bartolotti e il presidente Guido Emiliani per la straordinaria scommessa che hanno saputo mettere in campo in Italia. La visita di oggi con assessori e consiglieri regionali abruzzesi volta alla conoscenza di questa realtà mi auguro sia il punto di partenza per costruire sinergie finalizzate a capitalizzare l’immenso patrimonio di ricerca e conoscenza che ad Ortona si sta sviluppando. Il pranzo, poi, sulla Seminole, pronta a salpare e a dirigersi in Congo, una sorpresa davvero gradita”.

Un plauso, poi, “al Calzaturificio Gensi Group, eccellenza del Teramano, che si occupa da più di 30 anni della produzione scarpe per alcuni dei marchi più importanti del lusso Made in Italy con una lavorazione giornaliera che si attesta sui 3000 paia al giorno utilizzando solo materie prime selezionate e avvalendosi di personale altamente qualificato (foto nelle storie). Ma il mio giro non si ferma qui. Nonostante gli attacchi delle ultime ore sono sempre in campo sui territori per conoscere e aiutare le nostre imprese”.