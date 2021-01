IMPRESE: QUARESIMALE INCONTRA PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO BALLONE PER ESAME CRISI

PESCARA – Il difficile momento che stanno attraversando le imprese abruzzesi a seguito del Covid-19, la situazione occupazione dei distretti produttivi e le possibilità di rilancio che può offrire la programmazione dell’Fse sono stati al centro dell’incontro tra l’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, e la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone.

“E’ stato un incontro costruttivo – ha detto l’assessore – che ha permesso di mettere a confronto le idee e proposte da mettere sul campo quando sarà il momento della ripartenza post Covid-19. Su questo aspetto e sulla consistenza della ripartenza si gioca il futuro delle imprese abruzzesi – ha aggiunto Quaresimale -, per questo ritengo che un confronto diretto con chi ogni giorno vive le problematiche delle piccole imprese aiuti a migliorare la politica ma soprattutto permetta di indirizzare con criterio la programmazione delle risorse comunitarie. Al presidente Ballone ho anticipato che la Giunta si appresta ad approvare le economie del Piano operativo dell’Fse 2014-2020 e che a breve saranno pubblicati avvisi che guardano ai titolari di partita Iva e alle piccole imprese”.

L’incontro con il presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso è solo l’ultimo di una serie di incontri che l’assessore Quaresimale ha avviato sul territorio.

“E’ fondamentale per l’amministratore la fase di ascolto – ha detto – soprattutto in un momento segnato dalle difficoltà delle piccole e medie imprese del territorio travolte dagli effetti della pandemia mondiale. La ripresa, almeno per i nostri territori, non può fare a meno del tessuto produttivo della piccola e media impresa”.

