“IMPRESE VINCENTI”: ABRUZZESI ROSARUBRA E TORRI CANTINE PREMIATE DA INTESA SANPAOLO

ROMA – Spiccano le cantine abruzzesi Rosarubra e Torri Cantine tra le dieci aziende del Lazio e dell’Abruzzo selezionate da Intesa Sanpaolo come “Imprese Vincenti”, nella quarta edizione del programma per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto.

La premiazione si è svolta al museo Maxxi di Roma.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il Ceo di entrambe, Riccardo Iacobone – di aver raccolto questo riconoscimento che valorizza gli sforzi quotidiani rivolti ad una crescita sostenibile che pone al centro la qualità dei nostri prodotti”.

Per la quarta edizione di “Imprese Vincenti” complessivamente Intesa Sanpaolo ha selezionato 140 Pmi, su 4mila candidature (finora complessivamente 500 premiate su un totale di 14mila candidature), che si sono distinte per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del Pnrr.

Si tratta, dunque, di aziende che hanno avviato progetti o raggiunto risultati in termini di digitalizzazione e competitività, sostenibilità e transizione ecologica, innovazione, ricerca e istruzione, welfare e salute. L’iniziativa prevede per le aziende programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto.

Queste realtà imprenditoriali, nonostante le dimensioni contenute tipiche del tessuto produttivo italiano, hanno una forte vocazione all’export con un fatturato estero che in media rappresenta il 70% del totale. Si tratta di aziende dal profilo innovativo e sostenibile capaci di creare valore aggiunto per il Paese e il mercato del lavoro, che valorizzano le specificità del territorio, altro elemento chiave di questa edizione di “Imprese Vincenti”.

A queste aziende Intesa Sanpaolo fornirà gli strumenti per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, filiera, formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.