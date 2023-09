“OGGI ESISTE MODELLO ABRUZZO”, 1659 GIORNI DI IMPEGNO: IMPRUDENTE, “COSTRUITA REGIONE DEL FUTURO”

L’AQUILA – “Sono stati anni difficili, di grande lavoro e grandi emergenze ma siamo riusciti a costruire, partendo dall’agricoltura, l’Abruzzo del futuro. Prima non ci conosceva nessuno, oggi siamo diventati una Regione modello e sono sicuro che gli abruzzesi credono in noi e ci continueranno a dare fiducia anche per i prossimi 5 anni”.

Da un gremito Auditorium del Parco, all’Aquila, il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente (Lega), assessore con delega all’Agricoltura e all’Ambiente, ha tracciato un primo bilancio dell’attività amministrativa messa in campo con il governo di centrodestra in questi primi 1659 giorni.

All’evento hanno partecipato, intervenendo sul palco, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, ed il sottosegretario di Stato al Masaf, segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, amministratori e sindaci del territorio.

“Questo è stato un governo regionale credibile. Abbiamo partecipato a tutte le riunioni, prima non ci conosceva nessuno adesso spesso dettiamo la linea. Quando la Commissione Ue ci dice che la nostra Regione è diventata un modello per tanti, è un orgoglio enorme”, è stato più volte ribadito nel corso della serata.

Dalla pandemia Covid alla crisi idrica, Imprudente ha ripercorso le tappe principali di un lungo e tortuoso percorso ad ostacoli, elencando tutti gli obiettivi raggiunti e i progetti in cantiere.

“Prima la pandemia che ha stravolto il nostro modo di vivere, poi la guerra in Ucraina con l’aumento dei costi e tutte le conseguenze che ben conosciamo. Con questo scenario abbiamo dovuto affrontare anche le criticità dei conti, oggi siamo una Regione virtuosa perché abbiamo avuto la testa per affrontare e fare le scelte giuste al momento giusto”, ha esordito Imprudente.

Partendo dall’emergenza idrica del Gran Sasso: “Con tutte le criticità che conosciamo – acquedotto, autostrada e Infn – nel giro di pochi mesi abbiamo fatto una norma e nominato il commissario. È partito un progetto importante per la messa in sicurezza”. E ancora: “in una regione che può contare su abbondanti quantità di aqua abbiamo dovuto registrare grandi criticità legate alle perdite perdite. Abbiamo finalmente messo in piedi l’Ersi, è partita un’azione nuova, si sono chieste progettazioni e abbiamo reperito risorse importanti per ridurre le perdite e modernizzare gli acquedotti. Tutte attività mai fatte. Oggi abbiamo a disposizione queste risorse anche per il sistema irriguo”.

“La verità è una – ha sottolineato Imprudente – il governo passato non ha investito, l’acqua non veniva considerata per nulla e chi ha governato prima non ha fatto nulla e pretende risposte oggi. Noi rispondiamo con i fatti”.

Poi su Ambiente e salvaguardia territorio: “per la prima volta nella storia abbiamo fatto partire i contratti di fiume, per la definizione di un piano strategico di sviluppo. Ci abbiamo messi i soldi per avviare nei Comuni primi step di un progetto più ampio. Abbiamo costruito misure a sostegno dei comuni delle aree interne legandole ad esempio ad altre come quelle contro la denatalità”.

Per Imprudente, territorio, ambiente e agricoltura “sono la base su cui noi dobbiamo puntare con forza. Il nostro obiettivo è mangiare prodotti della nostra terra, non il cibo sintetico. Ciò che produce la nostra terra deve essere accessibile a tutti, dobbiamo puntare con forza alla qualità e affrontare così i mercati”.

Per quanto riguarda alcune delle cifre snocciolate: “Abbiamo stanziato 410 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole tramite il Programma di Sviluppo Rurale (PSR); destinato 470 milioni di euro a interventi legati alla tutela della risorsa idrica; finanziato 14 milioni di euro del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”.

Dopo Imprudente ha preso la parola Luigi D’Eramo: “Oggi Emanuele ha giustamente voluto condividere una serie di interventi che hanno cambiato la storia di questa regione e hanno inciso nella vita politica e amministrativa in particolare della provincia dell’Aquila. Sono oroglioso di quanto prodotto. Cinque anni fa è partita una sfida importante: battere il centrosinistra. Abbiamo ottenuto una grande vittoria, tra un misto di entusiasmo e voglia di fare. Oggi torniamo a recitare ruolo importante nell’agenda politica nazionale. L’Abruzzo prima veniva considerata regione senza peso. Dopo 5 anni di centrodestra questa condizione è stata ribaltata: oggi l’Abruzzo c’è, determina e viene presa come modello da seguire e copiare in tutti i campi. In particolare quello dell’agricoltura. Cinque anni fa non si riuscivano neanche a spendere tutti i fondi, ora abbiamo una nuova strategia, priorità. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno, Imprudente è stato il comandante di questa nave”.

Nel suo lungo intervento, tra le altre cose, Marsilio ha detto: “La forza dei numeri racconta meglio di qualsiasi altra cosa questi anni di lavoro, questa è un’operazione di doveroso rendiconto e beneficio dei cittadini. Oggi, finalmente, l’Abruzzo conta”.

E rivolgendosi a Imprudente: “Firmerei per potermi garantire altri 5 anni così, con questo vice presidente di questo rango”. Marsilio ha poi voluto condividere, in un momento delicato, una dolorosa vicenda privata: “Queste ore tra il 20 e 21 settembre in genere sono sempre dedicate alla mia famiglia, perché proprio in questi giorni era il compleanno di mia madre che ora non c’è più, e nella notte tra il 20 e il 21 se ne andò mia sorella. Eppure sono qua in questa giornata molto importante per Emanuele, questo anche per rispondere a chi non sa come riempire i giornali e inventa liti in maggioranza che non esistono. Il centrodestra è più unito che mai”.