IMPRUDENTE: “FLASH MOB IL 16 MAGGIO, GESTO D’AMORE PER UN ABRUZZO PIU’ ACCOGLIENTE”

L’AQUILA– “L’attrattività dell’Abruzzo dipende anche da ciascuno di noi. La tutela dell’ambiente non può essere delegata, ma richiede un impegno collettivo. Questo flash mob è un’occasione per rendere partecipi cittadini e istituzioni, riscoprendo il senso civico e l’amore per il nostro territorio e per valorizzare con piccoli gesti quotidiani la bellezza autentica della nostra Regione”.

Lo ha detto il vice Presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, intervenendo oggi, all’Aquila, alla conferenza stampa di presentazione del flash mob diffuso “Abruzzo Attrattivo – Dipende da noi!”, in programma venerdì 16 maggio in tutta la regione.

L’iniziativa, promossa da FEderPATE Abruzzo Attrattivo, la rete dei professionisti del Turismo Attivo ed Esperienziale e Confesercenti Abruzzo, insieme alla Regione Abruzzo e ad ANCI Abruzzo, punta a coinvolgere cittadini, studenti, amministratori locali e operatori turistici in un gesto simbolico ma concreto: dedicare un’ora del proprio tempo alla pulizia e cura di un luogo del territorio, per sensibilizzare sul tema dell’emergenza ambientale e rilanciare l’attrattività dell’Abruzzo.

Alla conferenza stampa, oltre ad Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Ambiente, hanno partecipato Paolo Setta, presidente di FederP.A.T.E. Abruzzo AttraTTivo, Gianni Taucci, coordinatore regionale e il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini (Aq) Antonio Di Bartolomeo, in rappresentanza di ANCI Abruzzo.

Il flash mob si svolgerà in modalità diffusa: ognuno potrà scegliere un luogo – una spiaggia, un sentiero, una piazza, un parco, una sponda di un fiume, un monumento oppure una strada di campagna e dedicare un’ora alla sua pulizia, documentando l’azione con foto, video e dirette social utilizzando l’hashtag #abruzzoattrattivodipendedanoi e taggando i profili ufficiali dell’iniziativa.

Questi i profili social:Facebook: Abruzzo AttrattivoInstagram: abruzzoattrattivohashtag: #abruzzoattrattivodipendedanoi.

“Basta un’ora del proprio tempo – hanno sottolineato gli organizzatori – per rimuovere i rifiuti e restituire ai luoghi la loro bellezza autentica e la loro attrattività turistica”.

IMPRUDENTE: “FLASH MOB IL 16 MAGGIO, GESTO D’AMORE PER UN ABRUZZO PIU’ ACCOGLIENTE” L'AQUILA– "L'attrattività dell'Abruzzo dipende anche da ciascuno di noi. La tutela dell'ambiente non può essere delegata, ma richiede un impegno...