IMR TERAMO: LAVORATORI, “NUOVI PROGETTI A JESI, REGIONE BATTA UN COLPO E DIFENDA TERRRITORIO”

TERAMO – “L’azienda ha comunicato l’attivazione di nuovi progetti Webasto e Roll Royce sul sito di Jesi, elementi questi mai emersi in precedenza in occasioni degli incontri con la Direzione aziendale. Ha riferito che i progetti ipotizzati per il sito di Teramo con Renault e Ford non si sono concretizzati e ha ipotizzato nuovi progetti Seat e lo slittamento operativo di alcuni progetti Mercedes già precedentemente annunciati”.

I lavoratori di Imr, Industriale sud Spa di Teramo, riuniti in assemblea ieri hanno discusso in merito a quanto emerso nel corso dell’incontro con la proprietà del 22 luglio sulla base della richiesta di convocazione formulata dal Comune di Teramo, nel corso del Tavolo regionale del 29 luglio.

Le rsu e le segreterie Cigl, Uil e Ugl di Teramo hanno ribadito le preoccupazioni in merito alla prospettive produttive ed occupazionali .

“Dall’acquisizione di Industrialesud non sono partiti progetti nuovi per sito di Teramo e non si intravvedono gli steps operativi e la tempistica di realizzazione dei nuovi progetti annunciati. La sussistenza di rischi concreti di spostamento di impianti funzionali alle produzioni SEAT non appare coerente con i progetti annunciati. Riteniamo che la Regione Abruzzo debba entrare nella partita decidendo finalmente di recitare il ruolo di difesa degli interessi del territorio per quanto riguarda il patrimonio produttivo ed occupazionale e di smettere di ergersi quale “attore super partes” nella gestione della vertenza.