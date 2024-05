IN A 24 A FOLLE VELOCITA’: RITIRATA LA PATENTE AD AUTOMOBILISTA E ALTRI 8 MULTATI DALLA POLSTRADA

AVEZZANO – Weekend di intenso contrasto al fenomeno della guida in stato di ebrezza per la Polizia di Stato in provincia di L’Aquila dove la Sezione Polizia Stradale ha attivato dei mirati dispositivi di controllo ai veicoli in transito nel centro di Avezzano. Decine gli automobilisti sottoposti alla prova del tasso alcolemico e dell’assunzione di stupefacenti con l’ausilio delle apparecchiature speciali in dotazione alla Polstrada.

Ben tre sono risultati alla guida pur avendo assunto alcol oltre il limite di legge, mentre per due conducenti è stata rilevata la presenza di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei controlli sono state accertate anche altre violazioni al Codice della Strada per un totale di 55 punti decurtati e quattro patenti ritirate.

In ambito autostradale, nei pressi della Barriera di Teramo in A24, invece, è stato attivato un servizio di contrasto all’eccesso di velocità con l’ausilio dell’apparecchiatura telelaser che ha consentito di sanzionare ben 8 conducenti, uno dei quali viaggiava a 189 km/h e al quale è stata ritirata la patente. 27 i punti decurtati nell’ambito di detti servizi. Tali controlli, necessari per garantire la sicurezza, verranno ripetuti anche nelle prossime settimane.

