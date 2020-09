IN ABRUZZO CONCORSO MONDIALE VINO ROSATO”; IMPRUDENTE, “GRANDE OPPORTUNITA'”

L’Abruzzo ospiterà il primo concorso mondiale del vino rosato.

L’annuncio è di Emanuele Imprudente, vice presidente di giunta con delega all’agricoltura, che scrive “La lieta novella, per la città di L’Aquila, è stata data oggi durante la 27ª edizione del Concours mondial de Bruxelles in corso nella città di Brno, nella Repubblica Ceca” prosegue il vice presidente “il Concours Mondial de Bruxelles costituisce venti anni e passa di evoluzioni, scoperte e ricerche minuziose di vini di qualità, in giro per il mondo e ha come primaria ambizione di offrire ai consumatori una garanzia: distinguere vini d’ineccepibile qualità, veri e propri piaceri di consumo e di degustazione provenienti dai 4 angoli del mondo, per tutte le gamme di prezzo”.

“Grande pubblicità per la nostra regione quando, al momento della scelta, sono passate una sequenza di foto dei territorio e della tradizione vinicola abruzzese. Un volano importante e di qualità per l’economia e per il turismo dell’Abruzzo” conclude Imprudente.

