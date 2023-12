IN ABRUZZO LO SPRAY NASALE AL GLUCAGONE PER I DIABETICI TORNA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO

PESCARA – La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato oggi la delibera che rende nuovamente a carico del servizio sanitario il farmaco “Baqsimi” a base di glucagone, uno spray nasale indicato per il trattamento della ipoglicemia severa nei soggetti diabetici, in particolare bambini e adolescenti. Il medicinale, infatti, dal 24 ottobre scorso era stato riclassificato dall’Aifa (l’agenzia italiana del farmaco) tra quelli a totale carico del cittadino.

“Una decisione – spiega la Verì – che aveva creato timori e non poche difficoltà a tante famiglie, dato che la formulazione in spray di questo farmaco ne facilita la somministrazione in situazioni di emergenza, scongiurando dunque ipoglicemie gravi che possono mettere a rischio la vita del paziente diabetico, soprattutto dei più piccoli. In caso di crisi improvvisa e in situazioni in cui non sarebbe possibile la somministrazione per via intramuscolare del glucagone, infatti, lo spray rappresenta l’unico strumento per garantire la sicurezza del paziente”. L’Abruzzo è tra le primissime Regioni italiane ad intervenire sulla rimborsabilità del glucagone spray. Il farmaco sarà dispensato nelle farmacie ospedaliere