IN ABRUZZO NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER MINORI DETENUTI: GARANTE INCONTRA DIRETTORE CENTRO GIUSTIZIA

L’AQUILA – “Stiamo lavorando insieme per garantire ai minori detenuti percorsi di formazione personalizzati, che tengano conto delle potenzialità e delle fragilità di ciascuno, con l’obiettivo del reinserimento sociale e lavorativo”.
Così, in una nota, la garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, che ha incontrato questa mattina il direttore del Centro per la Giustizia Minorile, Antonio Pappalardo, insieme all’assessore regionale alle politiche sociali, Roberto Santangelo, e alla direttrice del Dipartimento, Emanuela Grimaldi.
“Vogliamo offrire un percorso professionalizzante certo, con attestazioni riconosciute e spendibili. Un modo per dare una seconda possibilità e costruire davvero un futuro diverso”, conclude la Garante.
- IN ABRUZZO NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER MINORI DETENUTI: GARANTE INCONTRA DIRETTORE CENTRO GIUSTIZIAL'AQUILA - "Stiamo lavorando insieme per garantire ai minori detenuti percorsi di formazione personalizzati, che tengano conto delle potenzialità e d...