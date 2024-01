PESCARA – Scende ancora la popolazione in Abruzzo: al 31 dicembre 2022 i residenti sono 1.272.627, con una flessione di 3.323 unità rispetto al 2021, quando i cittadini erano 1.275.950. In lieve calo la speranza di vita per gli uomini, che è di 80,3 anni, mentre aumenta leggermente per le donne (85 anni).

Lo rileva l’Istat nel report ‘Popolazione residente e dinamica demografica’.

Cresce ancora la popolazione straniera residente in Abruzzo: 82.904 persone, in aumento di 1.916 unità rispetto alle 80.988 del 2021; la variazione è pari al +2,4%.

I cittadini abruzzesi residenti all’estero sono 60.990: 6.821 sono in Canada, 6.657 in Argentina, 6.352 in Svizzera, 5.980 in Francia, 5.952 negli Usa e 29.228 in altri Paesi. L’11,9% degli abruzzesi residenti all’estero ha tra i 18 e i 39 anni, dato più basso rispetto alla media italiana (21,7%).

Tra i Comuni con particolari caratteristiche analizzati dall’Istat, spicca Montebello sul Sangro (Chieti), che è quello con il rapporto di mascolinità più basso (68,8).

A livello nazionale, la popolazione in Italia conta 58.997.201 residenti. Rispetto al 2021 si registra una flessione pari a -32.932 individui, a sintesi di un calo significativo dovuto a una dinamica demografica ancora negativa pari a -179.416 persone e di un recupero censuario pari a + 146.484 persone.

Il 61,3% dei 7.904 Comuni italiani (4.843) perde popolazione rispetto all’anno precedente, mentre un leggero incremento si osserva solo in 2.936 Comuni dove risiedono circa 28 milioni 325mila persone, il 48% della popolazione a fine 2022.

Il decremento di popolazione interessa soprattutto i piccoli Comuni fino a 5mila abitanti (che rappresentano il 70% dei Comuni italiani), i due terzi dei quali perdono popolazione rispetto al Censimento 2021.