IN ABRUZZO RIPARTE ECCELLENZA, VIA LIBERA DELLA FGCI: MEMMO, “FELICI PER IL CALCIO ABRUZZESE”

L’AQUILA – Dopo tanto lavoro e una lunga attesa, finalmente la Figc ha autorizzato in via definitiva il format disegnato e proposto dal Comitato Abruzzo relativamente alla ripartenza del massimo campionato regionale di Calcio a 11. Come noto, saranno 7 le squadre partecipanti. (Avezzano Calcio, Capistrello, Chieti FC 1922, Il Delfino Flacco Porto, L’Aquila 1927, Lanciano Calcio 1920 e Renato Curi Angolana) e si affronteranno dall’11 aprile al 20 giugno in un mini-campionato andata e ritorno, che assegnerà alla prima classificata la promozione in serie D.

Nei prossimi giorni saranno definiti il calendario (molto probabilmente giovedì 25 marzo), il protocollo sanitario e altri dettagli, e il Comitato incontrerà nuovamente le società di Eccellenza per pianificare insieme i prossimi step (videoconferenza programmata per domenica 21 marzo alle 17).

Molto soddisfatto il presidente Concezio Memmo: “Abbiamo lavorato duramente nelle ultime settimane per arrivare a questo risultato. Siamo felici per il calcio abruzzese, che vede riconosciute le proprie legittime istanze, e soprattutto per le 7 società che hanno spinto così tanto per tornare in campo. Dobbiamo ringraziare la Figc e la Lnd per aver compreso le nostre ragioni e per aver apprezzato la pianificazione dettagliata che il Consiglio Direttivo ha concepito per far ripartire il campionato in sicurezza. Adesso possiamo dirlo, bentornata Eccellenza”.